李家超：公屋輪候時間縮短至5.3年

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月19日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，2024年年底公屋一般申請者平均輪候時間跌至5.3年，為6年來最低，並且有信心落實5年內縮短公屋綜合輪候時間至4.5年的目標。



李家超表示，本屆政府於2022年上任前，輪候時間最高是6.1年，最新輪候時間縮短了0.8年，跌至5.3年，下跌百分之十三，即縮短了9個半月。除了住戶的居住環境可以更早得到改善之外，亦可省回不少租金，如以住戶是劏房戶來計算，縮短9個半月等候期可以省回租金約3萬元。



李家超亦表示，我在上任後定下了明確目標，為公屋6年的輪候時間“封頂”，同時提出興建3萬間“簡約公屋”，目標是在5年內縮短公屋綜合輪候時間至4.5年。這3萬間“簡約公屋”的工程已經相繼開展，更將開始陸續入伙。最早一期位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路的超過4400個單位，將於今年開始陸續入伙。第二期包括啟德世運道、屯門青福里，以及兩個由校舍改建的項目，合共超過5000個單位，會在下星期開始接受申請，最快今年第四季起陸續入伙。我有信心落實5年內縮減公屋綜合輪候時間至4.5年，即由原先6年縮短一年半的目標。

