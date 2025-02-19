李家超：CEPA服務貿易修訂協議下月實施

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月19日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，CEPA服務貿易協議的第二份修訂協議將於3月1日實施，進一步降低香港企業及專業人士進入內地服務市場的門檻，香港多個具有特別優勢的服務領域將增添開放措施，商務部與特區政府今日會在香港合辦宣講會。



李家超表示，3月1日亦是CEPA《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》之下，《服務貿易協議》的《修訂協議二》實施日期。第二份修訂協議在去年10月9日由國家商務部與香港特區政府簽署，進一步降低香港企業和專業人士進入內地服務業巿場的門檻，在多個香港具有特別優勢的服務領域，例如金融、建築及相關工程、檢測和認證、電信、電影、電視、旅遊等都增添了開放措施，例如允許香港測量企業可通過備案方式，在廣東省提供專業服務、取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制、取消香港金融機構向保險公司投資入股，最近一年年末總資產不少於20億美元的要求等。



李家超亦表示，新修訂協議在大部分服務領域，亦取消香港服務提供者須在香港從事實質性經營三年的年期規定。修訂協議亦新增“港資港法”和“港資港仲裁”，合資格的港資企業可以選擇使用香港法律為合同的適用法，以及選擇香港為仲裁地。



李家超談到，國家商務部和特區政府將今日在香港合辦一場CEPA宣講會，來自商務部、中央宣傳部、中央網信辦、中央港澳辦、工業和信息化部等10多個中央部委的代表將聯同特區政府，按不同的服務行業向業界詳細介紹開放措施及落實安排。

