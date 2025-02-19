快評：巨額購武求保護？切莫誤判情勢

中評社快評／外媒17日報導，台灣與華盛頓正在商談新的軍購計劃，可能包括岸防巡航導彈和“海馬斯”（HIMARS）火箭系統，預計金額介於70億至100億美元之間。從近年台美每一筆軍售金額看，這一次交易如果談成，將是巨額軍售。



美俄正就結束俄烏戰爭進行談判，烏克蘭與歐洲被排除在談判桌之外。因與烏克蘭的處境類似，未來可能“被交易”的陰影籠罩台灣。賴當局選擇繼續走“反中抗中、倚美謀獨”之路，企求得到特朗普政府的支持。向美求購巨額軍武，像在付“保護費”頭期款。



美台軍售攪動台海局勢，對誰都沒有好處。大陸一再指出，“台獨”與台海和平水火不容，妄圖“倚美謀獨、以武謀獨”，只會升高兩岸對立，買武器買不來安全，只會讓台灣更加兵凶戰危。美國一再違背不支持“台獨”的承諾，助長“台獨”冒險行徑，破壞台海地區和平穩定。



解放軍東部戰區2024年曾針對“台獨”挑釁舉行兩次大規模的“聯合利劍”軍事演習。如果美台新的軍購計劃落實，勢必升高危機，加劇軍事緊張。從另一角度看，台灣買再多武器也改變不了兩岸軍力差距懸殊的態勢。



特朗普追求“美國優先”的最大利益，美國的所謂保護並不可靠。如中時18日社論所指出，特朗普2.0台美關係變得更不確定，更以交易性作為導向，賴清德自詡“台灣是棋手，不會是棋子”，但缺乏底氣，民進黨只能利用美國國務院官網玩文字遊戲，渾然不知隨時可能在美中談判中被交易的危機。



世局在變，台海情勢也在變，台灣當局切勿誤判形勢、錯誤決策。