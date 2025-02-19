CEPA修訂：降低港企港人入內地門檻

9月25日，香港利東街懸掛著五星紅旗和紫荊花區旗。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，香港特區行政長官李家超18日出席行政會議前會見媒體時表示，《關於修訂<《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）服務貿易協議>的協議二》將於3月1日正式實施，國家商務部和特區政府將於19日在香港合辦一場宣講會，向業界詳細介紹開放措施及落實安排。



香港特區政府與國家商務部2024年10月9日在香港共同簽署《關於修訂<CEPA服務貿易協議>的協議二》。該協議自簽署之日起生效，並將於2025年3月1日起正式實施。



李家超表示，新修訂的協議進一步降低香港企業和專業人士進入內地服務業市場的門檻，在多個香港具有特別優勢的服務領域增添了開放措施。在大部分服務領域，也取消香港服務提供者須在香港從事實質性經營三年的年期規定。還新增“港資港法”和“港資港仲裁”，合資格的港資企業可以選擇使用香港法律為合同的適用法，以及選擇香港為仲裁地。



國家商務部和特區政府將於19日在香港合辦一場宣講會，來自商務部、中央宣傳部、中央網信辦、中央港澳辦、工業和信息化部等10多個中央部委的代表將聯同特區政府，按不同的服務行業向業界詳細介紹開放措施及落實安排。



除了營商方面外，李家超還表示，即將來臨的3月會是一個“盛匯超級三月”，廣受歡迎的文化、藝術、體育活動將一浪接一浪，多項大型會議及展覽也將舉行。民生方面，香港公屋輪候時間再度減少，2024年底公屋一般申請者平均輪候時間下跌至5.3年，再縮短0.2年，是6年以來最低的年終數字。