我國應用首套直升機航空大地電磁探測系統

2024年12月21日，航空大地電磁探測系統在新疆和田地區進行飛行探測作業。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，記者從中國科學院空天信息創新研究院獲悉，我國首套直升機航空大地電磁探測系統近日成功應用於高原鐵路建設工程。科研人員利用此系統，完成了對高寒高海拔、地形地貌高度複雜區域的地質勘查，為工程建設提供了重要數據支撐。



“航空大地電磁探測技術，是指利用飛機等航空器搭載的高靈敏度磁場傳感器采集地球天然磁場激發下的地下電磁響應信號，並通過數據反演獲取地下斷層、裂隙、地下水、礦產資源等分布情況。”中國科學院空天信息創新研究院副研究員黃玲說。



據介紹，航空大地電磁探測具有快速、高分辨率、大範圍等優勢，是資源勘探和工程勘查的重要技術手段，非常適合在高原、複雜地形區、森林、沙漠、沼澤等人類難以進入的區域開展地下探測作業。



我國首套直升機航空大地電磁探測系統由中國科學院空天信息創新研究院研製，團隊攻克了高靈敏度磁場傳感器、大動態信號接收裝置、航空吊艙穩定平台等領域一批關鍵核心技術，相關技術指標達到國際先進水平。



歷時近2個月的勘查任務中，團隊在高寒高海拔、環境惡劣的野外勘查作業條件下，順利完成30餘架次、累計5000多公里的航空大地電磁勘查作業任務。



“後續，我們將持續推動航空大地電磁探測系統的迭代發展與技術創新，為國家重大工程建設、礦產資源開發等提供技術支撐。”黃玲說。