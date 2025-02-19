婚紗小鎮：為全球新娘造夢，裁出幸福產業

丁集鎮某家婚紗企業展示的婚紗禮服。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，美麗的婚紗是甜蜜幸福的象徵，也是美好愛情的見證。當新娘身著婚紗走向甜蜜婚姻殿堂時，人們可能不知道，這些設計優雅、製作精美的嫁衣，大多來自一個山區小鎮——安徽省六安市丁集鎮。



在這個戶籍人口5萬多的小鎮，目前有500多家企業、超過1.5萬人從事婚紗相關上下游產業，每年生產銷售近500萬件婚紗禮服，年產值達24億元，產品遠銷美國、新西蘭、西班牙等30多個國家和地區。



“轉移”來的婚紗產業



位於大別山區的丁集鎮，原本是一個傳統的農業小鎮。和婚紗的緣分，要從400公里外的蘇州虎丘說起。



虎丘曾是我國婚紗主要產出地之一，也是20世紀90年代丁集人外出打工的主要集聚地。進入21世紀，婚紗產業從蘇州向外轉移。丁集鎮抓住機會，出台了一系列招商政策，鼓勵丁集人在自己家鄉打造“婚紗小鎮”。



今年70歲的許昌應是第一批從蘇州回流的丁集人之一。鎮裡較低的土地和人工成本讓他看到了機遇。他將一個廢棄的磚廠改造成工廠，招聘了100多人生產婚紗。



“剛回來時，周邊什麼配套設施都沒有，靠往返蘇州的大客車運送輔料，再將婚紗運出去。”許昌應沒想到，短短幾年後，這裡會成為中國最大的婚紗產地之一。



隨著“返鄉開廠”興起和基礎設施條件改善，一批批婚紗廠在丁集湧現，蕾絲、綉花、塑料珠片等輔料店也應勢而聚，十多家快遞企業陸續入駐，一條從輔料生產到成品製作、市場銷售的完整產業鏈逐步成型。如今，每天有超過1.5萬件婚紗禮服快遞包裹，從這裡發往全國各地乃至大洋彼岸。

