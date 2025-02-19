福建永安：打通涉企政務堵點　護航營商環境

市紀檢監察幹部在當地某企業瞭解有關情況（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京2月19日電／據中國紀檢監察報報導，福建省永安市紀委監委聚焦惠企政策落實、涉企服務、行政審批等關鍵環節，深入企業一線收集黨員幹部和公職人員問題線索，推動打通涉企政務服務堵點難點，護航營商環境持續優化。