尹錫悅彈劾案接近尾聲　控辯雙方闡述立場

2月18日，在韓國首爾，警方在韓國憲法法院前執勤。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，韓國憲法法院18日舉行尹錫悅總統彈劾案審理的第九次正式辯論，國會方面和尹錫悅方面闡述了關於彈劾案的主張和書面證據要旨。



國會方面在陳述中指出，為守護憲法，應迅速作出罷免尹錫悅的決定。若憲法法院駁回彈劾，尹錫悅重獲總統職權，將引發更大災難。



尹錫悅方面則在陳述中辨稱“緊急戒嚴具有正當性”，“在行使權力的過程中始終在法律框架內盡最大努力將影響降至最低”，同時強調戒嚴當時沒有事前謀劃封鎖國會，也沒有指示阻止國會表決解除戒嚴決議案。尹錫悅方面還指出，部分證人在憲法法院和檢方警方的陳述前後不一，“不可信”。



被停職後處於拘留狀態的尹錫悅當天提前來到憲法法院，但在辨論開始時離開法院返回首爾拘留所。尹錫悅方面解釋稱，“尹錫悅本人認為沒有必要直接發表意見，可以全權委托代理人團，因此決定重返拘留所”。韓國媒體認為此舉“非常罕見”，作出不同解讀。



憲法法院當天還宣布，鑒於首爾中央地方法院將於20日上午舉行尹錫悅“發動內亂”案審理，目前最後一次即第10次正式辯論將於20日下午舉行，被停職的國務總理韓德洙、前國情院第一次長洪壯源、警察廳廳長趙志浩等3人將作為關鍵證人出庭。