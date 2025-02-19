美總統新專機交付或延至2029年後

2017年5月4日，在美國紐約肯尼迪機場，美國總統特朗普走出專機“空軍一號”。（圖片來源 新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，美國白宮官員17日說，由於供應鏈問題和需求有變，新“空軍一號”總統專機的交付時間可能延後至2029年甚至更晚。



新專機原定2024年交付，但由於新冠疫情、人手短缺、設計製造和供應鏈問題等，項目一再拖延。波音公司此前說，最晚2027年交付首架新專機，第二架最遲2028年交貨。“防務快訊”網站去年12月報導稱，首架新專機的交付時間可能進一步延期至2029年或更晚。



白宮一名不願公開姓名的高級官員向路透社證實上述報導，說項目延期“令人沮喪”，但可讓進度加快的辦法不多。由於部分製造商倒閉，波音採購零件時面臨困難。同時，潛在的安全風險不斷變化，專機的設計要求也隨之不斷調整。



波音公司說，新“空軍一號”項目相關問題需咨詢美國空軍，後者暫時未予置評。



2015年，美國空軍選中波音747－8型客機作為總統專機的新機型，將替代1990年啟用、由波音747－200型改裝的兩架“空軍一號”。波音公司2018年獲得合同，金額為39億美元。今年2月，美國總統唐納德·特朗普多次批評波音公司未能完成他在首個總統任期內就批准的新總統專機項目。



備受飛機安全事故和製造經營問題困擾的波音公司則就這一項目大倒“苦水”，聲稱由於是固定價格合同，該項目拖延已導致波音虧損至少20億美元。