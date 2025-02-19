國家發改委：支持民營企業參與兩重、兩新

2月18日民營企業座談會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，記者18日從國家發展改革委獲悉，國家發展改革委將盡快修訂出台新版市場准入負面清單，持續推進基礎設施競爭性領域、國家重大科研基礎設施等向民營企業公平開放，支持民營企業積極參與“兩重”建設和“兩新”工作。



民營經濟是高質量發展的重要基礎，是推動我國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。目前，我國民營企業數量占企業總數的92%以上，國家高新技術企業中民營企業占比也在92%以上。



“民營經濟促進法草案已提請審議，我們將抓緊做好出台實施的相關準備。同時，加快完善行政裁量權基準，積極參與涉企執法專項行動，堅決防止違規異地執法和趨利性執法。”國家發展改革委副主任鄭備說。



鄭備表示，將會同相關部門進一步細化實化舉措，進一步健全法律法規，強化失信懲戒，防止邊清邊欠，推動解決拖欠民營企業賬款問題。



“我們將認真落實各項助企紓困政策，充分發揮部際聯席會議制度作用，用好常態化溝通交流機制和民營經濟發展綜合服務平台，對民營企業反映的困難問題，精準施策、真幫實幫，把各項政策舉措落到實處。”鄭備說。



