王毅闡述中方對完善全球治理的看法

中評社北京2月19日電／據新華社報導，當地時間2月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約主持聯合國安理會高級別會議時闡述了中方對改革完善全球治理的看法。



王毅表示，80年前，中國代表第一個在聯合國憲章上鄭重簽字，用中國毛筆書寫了世界歷史濃墨重彩的一頁。自中華人民共和國恢復在聯合國合法席位以來，我們一以貫之，不斷為全球治理作出中國貢獻。中國國家主席習近平提出的構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，就是為改革完善全球治理提供的中國方案。



王毅指出，我們追求和平安全的全球治理。作為在和平和安全問題上記錄最好的大國，中國堅持走和平發展道路，堅持以和平手段解決爭端分歧，堅持為推動熱點問題解決發揮建設性作用。中國“藍盔”已經成為聯合國維和行動的關鍵力量，為世界和平點亮希望。



我們推進共同發展的全球治理。作為最大的發展中國家，中國聚精會神推進高質量發展，堅定不移擴大高水平開放，已經成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴。中國倡導普惠包容的經濟全球化，推動高質量共建“一帶一路”，為促進各國繁榮發展作出重要貢獻。



我們倡導開放包容的全球治理。作為歷史悠久的文明古國，中國素來信奉和而不同、兼收並蓄，尊重文明多樣性，弘揚全人類共同價值，以寬廣胸懷推動不同文明交流對話、和平共處、和諧共生，為人類文明進步注入新活力。



我們踐行多邊合作的全球治理。作為聯合國創始會員國，中國帶頭踐行真正的多邊主義，迄已加入幾乎所有普遍性政府間國際組織和600多項國際公約及修正案，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，不斷為聯合國事業添磚加瓦。