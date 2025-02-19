新加坡公布預算案　擬加大投資芯片

新加坡擬加大投資芯片。圖為新加坡濱海灣一處活動長廊。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，綜合彭博社、《聯合早報》報導：當地時間18日，新加坡總理兼財政部長黃循財公布上任後首份財政預算案。黃循財表示為激發經濟創新活力，承諾將加大在芯片、能源以及航空等領域的投資，留足資源最大限度發揮新加坡的競爭優勢。



當地時間18日下午，黃循財在國會發表2025年財政預算案及施政方向。他表示，新加坡是半導體供應鏈的關鍵節點，占全球半導體市場份額的10%以上以及設備的20%以上，有必要進一步提升已有競爭優勢領域。新加坡政府計劃撥款10億新加坡元（約58億港元）打造一個全新的國家半導體研發製造設施，為研究人員提供工業級工具，為半導體領域創新技術製作原型與測試提供場地。



新加坡今年將舉行大選，黃循財的談話聚焦民生等議題。黃循財宣布，12歲及以下的新加坡兒童將獲價值500新加坡元、全新的育兒SG生活助手補助券。父母可使用補助券抵銷家庭開銷，包括購買生活用品、支付水電費和到藥房消費。所有今年滿21歲的新加坡國民可獲得新加坡元的社區發展理事會鄰里購物券，符合條件的組屋住戶還能獲得多達760新加坡元的水電費回扣，緩解生活費壓力。新加坡2024財政年預計有64億新加坡元（約370億港元）盈餘，約占國內生產總值的0.9%，並預計2025年預計同樣有盈餘，估計約68億新加坡元（約394億港元），即新加坡GDP的0.9%。黃循財警告，全球不確定性和經濟下滑風險趨於明顯，新的貿易壁壘正在形成，新加坡需要做好準備在動蕩中謀生。