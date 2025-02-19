國家京劇院建院70周年系列演出在京上演

“春秋的回響”京劇名家名段演唱會現場。（圖片來源：國家京劇院供圖） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，歲月如歌，鑼鼓鏗鏘，薪火相傳，皮黃悠長。為慶祝建院70周年，國家京劇院近日在北京梅蘭芳大劇院特別推出“春秋的回響”京劇名家名段演唱會。



這是國家京劇院建院70周年系列演出之一，共分為“春華秋實”“百花齊放”“京韵悠長”三個篇章。演出在歡快的京劇器樂聯奏《百花滿園迎新春》中拉開帷幕。青年藝術家田磊、王越、李博等輪番登台，分別帶來了《野豬林》《鍘美案》《瘦馬禦史》等選段，以動人唱腔展現京劇獨特韵味。張建國、楊赤、袁慧琴等十餘位京劇名家精彩登場，帶來《大漠蘇武》《九江口》《李逵探母》等經典劇目選段，唱念俱佳的演繹，令現場喝彩不斷。



此外，多位地方戲藝術家當晚齊聚一堂，如河北梆子名家王洪玲帶來《洪湖赤衛隊》選段，高亢激昂；昆曲名家魏春榮演繹《牡丹亭》選段，細膩婉轉。秦腔、豫劇、川劇等不同劇種紛紛亮相，帶領觀眾領略戲曲藝術百花齊放的魅力。



據瞭解，系列演出將持續至4月28日，包括《將相和》《蝶戀花》《楊門女將》等在內的十餘部劇目將陸續登上舞台，描繪百態人生，展現梨園風采，見證國韵流芳。