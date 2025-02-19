1500元細賞熊貓龍鳳胎　遊客：性價比高

貴賓團有30分鐘慢慢與大熊貓龍鳳胎“打卡”。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，海洋公園為大熊貓龍鳳胎舉行的“貴賓團”昨日舉行第一場，參加者可以優先近距離探訪大熊貓寶寶。有參加者說，1500元收費的“性價比”高，可以30分鐘慢慢“打卡”。有外國遊客說可看到精力充沛的大熊貓，而且同場時間更長，是難得的體驗。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，正與旅發局及各界籌備連串大熊貓宣傳活動，進一步推動“熊貓經濟”，吸引更多遊客到港。



海洋公園每逢周二、四、六和日舉辦“大熊貓樂聚時光”活動團，每人收費1500元，每次名額40人。參加者可在開園前半小時，進入大熊貓展館探訪大熊貓寶寶“家姐”與“細佬”、在同一展館生活的媽媽“盈盈”和爸爸“樂樂”，並會獲贈一張探訪“龍鳳胎”證書。



美國遊客Cody（圓圖）昨日和4名家人參與貴賓團，他說第一次親眼見到大熊貓，入場期間有工作人員為他們講解、拍照，見到大熊貓四圍跑又互相打架玩耍，十分可愛，未來必定會再報名參與，若能夠增加一點體驗，他願意再多付1500元。



半小時合照拍短片



參加者嚴太說，在熊貓館內的半小時可以停下跟大熊貓合照、拍短片，也可以跟牠們自拍，是難得的相聚時刻，對喜歡大熊貓的人來說，性價比很高，亦不擠擁。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港成為內地以外飼養最多大熊貓的地方，特區政府正聯同海洋公園、旅發局以及社會各界以“召集世界好友 暢游香港”為主題，積極籌備一連串的宣傳推廣活動。這不僅掀起全城的大熊貓熱潮，亦都為社會各界提供了發揮創意的良機，她鼓勵大家推出更多與大熊貓相關的活動和產品，進一步推廣熊貓經濟，吸引更多的旅客訪港。