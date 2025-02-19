美俄擬組停火談判團隊　基輔歐洲被無視

圖：美俄兩國代表團18日在沙特會晤，協商烏克蘭危機等問題。＼路透社（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公報綜合美聯社、俄新社報導：美俄兩國代表團18日在沙特利雅得舉行會談，討論結束俄烏衝突以及全面恢復美俄關係等議題，烏克蘭和歐洲未獲邀參加。美方消息稱，美俄同意組建高級團隊就烏克蘭和平進行談判。烏總統澤連斯基此前表示，烏方對此次美俄會談“一無所知”，不會承認沒有烏方參與的任何有關烏克蘭的協議。



美俄雙方官員在沙特會晤約四個半小時。當日參與會談的美方代表是國務卿魯比奧、國家安全事務助理華爾茲和中東問題特使威特科夫；俄方代表是外長拉夫羅夫和烏沙科夫。沙特外交大臣費薩爾也在會議現場，而作為當事方的烏克蘭及歐洲國家則沒有代表在場。



美國國務卿魯比奧會後稱，美俄同意恢復駐莫斯科和華盛頓大使館的人員配置，以及促進美俄經濟合作。



俄總統助理烏沙科夫稱，在沙特的會談進行得“不錯”，雙方就所有議題進行了嚴肅對話。烏沙科夫又指美俄元首不太可能在下周會晤，目前難以確定具體日期。



會談期間，俄官方展現強硬姿態。克里姆林宮發言人佩斯科夫當天稍早時候在莫斯科表示，加入歐盟是烏克蘭的主權權利，但俄方反對烏克蘭加入軍事聯盟。俄方此前一直反對烏克蘭加入北約。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指出，北約拒絕接納烏克蘭為成員國還不夠，北約須更進一步放棄在2008年作出基輔將在日後加入北約的承諾，否則這個問題將“繼續毒害歐洲大陸的氣氛”。



面對俄烏局勢的驟然變化，歐洲顯得不知所措。歐洲多國領導人17日齊聚巴黎舉行緊急峰會，但會議沒有就烏克蘭問題“做出任何決定”。



中國外交部發言人郭嘉昆18日表示，關於烏克蘭危機，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄達成的和談共識，同時我們期待所有當事方和利益攸關方都能適時參與到和談進程中。