嶺大超算中心啟用　加速推進AI研究

嶺南大學昨日宣布，其第一期超算中心“嶺南HPC NexT”寓意超算技術的核心，於二月落成及正式啟用。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，香港高校大力推動AI發展，嶺南大學昨日宣布，其第一期超算中心“嶺南HPC NexT”寓意超算技術的核心，於二月落成及正式啟用。嶺南大學校長秦泗釗昨天表示，現時政府面臨財赤困境，作為公立大學，嶺南大學肯定會努力配合，共渡難關。但希望削減預算時，最好避免影響整個香港高等教育的發展機遇。



嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗教授昨日分享大學的最新發展，他指受惠於大學教育資助委員會（教資會）的非經常補助金支援，“第一期超算中心”（HPC）已於本月初落成，標誌著大學在提供下一代高性能運算技術以快速推進人工智能項目方面邁出的重要一步。該中心第二階段快將在“嶺南坊”（Lingnan Hub）啟動，將配備最先進的冷卻技術，以大幅降低電力成本和二氧化碳排放。全新中心設置了數十台超算電腦，總共提供約6，000 TFLOPS（注：一個TFLOPS相等於每秒一兆次的浮點運算）的運算力，可與近期排名全球前100的超級電腦相媲美。此強大的運算力估計能將人工智能研究專案的計算時間從數月縮短至僅幾小時，助研究人員加速取得研究成果。



大力發展跨學科學院



秦校長續表示，過去一年，嶺大除了先後成立“嶺南高等研究院”及“數據科學學院”之外，亦大力發展了跨學科學院，並為傳統強勢人文學科提供了AI數位化賦能，將AI融入學生教育和學術創新各個環節中，在教學、科研創新及社會服務等領域亦取得豐碩成果。



秦校長昨日受邀出席香港大學與香港工程院合辦的一個科技講座亦提到，現時的AI在創意方面仍有局限，故它目前可以作為一種輔助工具去使用。如果禁止學生使用AI，只會導致學生無法適當使用AI，而教育工作者的角色便是幫助學生塑造正確的價值觀，讓他們明辨是非對錯。



被問及對下周的財政預算案有何期望，以及對財政赤字的看法，秦校長亦表示理解，惟不希望過多影響到大學的發展。“從去年到今年，嶺南大學的招生人數在增加，總申請及Band A申請（即三個首選志願）增幅均為八大最高，這是市場需求推動的。我們也做好了準備，發展了許多之前沒有的學科，學校正處於擴張階段，希望能繼續保持這個發展勢頭。”