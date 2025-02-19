中評社北京2月19日電／網評：有效提升香港科研成果轉化率



來源：大公網 作者：曉 斌



人工智能等創科發展迅速，DeepSeek等不斷刷新世人認知。在創新科技的發展競賽中，香港要想脫穎而出，需要有針對性政策，尤其要有效提升科研成果轉化比例。事實上，香港此方面一直落後於深圳等城市。當然，提升科研成果轉化比率是一個系統工程，不可能今日投入、明天見效，但不能無動於衷，需要有長遠規劃，尤其要從制度創新、資源整合、市場導向等多方面發力，以構建完整的創新生態鏈。



完善科研成果轉化機制。科研成果轉化的第一責任方是高校，但現行香港各高校內的技術轉移辦公室（TTO）成效欠佳，專利申請和商業化流程繁瑣。科研人員激勵機制不足，現行制度下科研人員僅能獲得技術轉讓收益的30%－50%，低於國際普遍水平，早前有大學大幅提升至70%，這是一個很好的做法。同時，應將科研成果轉化指標納入大學評估體系，例如占比不低於30%，並設立科研成果轉化專項基金，重點支持具有市場潛力的應用研究項目；簡化專利申請流程，將審批時間壓縮至6個月以內。提高科研人員收益分成比例，激發科研人員參與成果轉化的積極性。



加強產學研協同創新。2024年，香港企業研發投入僅占GDP的0.4%，遠低於深圳的4.2%。大學與企業合作項目數量有限，且多集中在傳統領域，缺乏前沿技術突破。如何提升投入比，是一個重要且迫切的課題，而構建高效的產學研合作平台勢在必行，建議設立大灣區產學研創新聯盟，整合區域創新資源。建立產業需求導向的科研項目立項機制，確保科研方向與市場需求精準對接。同時推動建立開放式創新體系。鼓勵企業設立聯合實驗室，與大學開展深度合作。建立科研成果共享平台，促進技術交流與協同創新。



優化創科生態系統。香港創科生態圈的風險投資規模有限，數據顯示2024年僅為新加坡的三分之一。科技中介服務機構數量不足，專業化程度有待提升。產業配套設施不完善，制約科研成果產業化進程。因此，完善科技金融支持體系至關重要。建議設立科研成果轉化風險補償基金，鼓勵設立專注於早期項目的風險投資基金，完善創科企業融資渠道；引進國際知名技術轉移機構，提升本地服務水平。建立技術經紀人認證制度，培養專業化技術轉移人才隊伍；加強產業配套設施建設。規劃建設專業化科技產業園區，提供中試基地和產業化空間。完善法律、會計等專業服務配套，降低科研成果轉化成本。