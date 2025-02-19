新西蘭或減息半厘　紐元支持位0.55

中評社香港2月19日電／大公報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析說，澳洲央行昨日宣布減息0.25厘，將現金利率由4.35厘下調至4.1厘，符合市場預期。議息後，澳元兌美元走勢變動不大，仍於0.635附近整固。現時而言，澳元短線仍可分段買入。



雖然近期美國總統特朗普宣布多項貿易措施，但對澳元影響甚微。同時，現時澳洲同區內最大貿易夥伴中國陸續消除貿易壁壘。



受美元回落及貿易方面好消息傳來，澳元於0.61水平附近築底回升。昨日更已升穿並企穩50天移動平均線上方，一度高見0.637。澳元短線分階段操作買入，初步目標價0.65。



另邊廂，新西蘭央行將於今日公布議息結果。最新公布經濟數據顯示，新西蘭第四季通脹按年升幅維持在2.2%不變，按季升幅則略為回落至0.5%。不過，數據又顯示第三季經濟按季收縮1%，連續兩個季度錄得收縮，符合技術性衰退的定義。



市場認為新西蘭為了刺激經濟，放鬆貨幣政策的步伐或較其他央行為快，彭博利率期貨顯示將會大幅減息0.5厘，利率由4.25厘降至3.75厘。上星期受美元回落影響，紐元兌美元升穿50天線，執筆之時正於0.571水平爭持。觀察紐元走勢，如短線能企穩於50天線，有望上試下一高位約0.58水平，下方支撐位為0.55水平。