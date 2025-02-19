中評社北京2月19日電／網評：內地民企發展越好 香港獨特性越突出



來源：大公網 作者：梅若林



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在京出席民營企業座談會並發表重要講話，充分肯定民營經濟發展取得的重大成就和重要貢獻，並對當前和今後一個時期促進民營經濟高質量發展作了全面部署。座談會發出強烈信息，體現中央高度關心重視民營企業發展，說明民企大展身手正當其時。對於香港而言，內地民企發展得越好，香港的獨特角色作用也就越突出。香港各界要充分認識當前的形勢和機遇，不斷強化自身優勢，助力內地民企做大做強。在這個過程中，香港必能進一步實現產業轉型升級，迎來高質量發展新局面。



毋庸諱言，近年來由於國內外一些原因，部分民營企業在經營發展中面對各種各樣的壓力，更有人提出所謂的“民營經濟離場論”，稱民營經濟已經完成使命，要退出歷史舞台云云。此次座談會的舉行，既是對這類錯誤論調的有力駁斥，同時也是釋放出中央堅定不移支持民企發展的強烈信息。



推動民營經濟不能變不會變



第一，國家對民企發展的基本方針不會變也不能變。在2018年舉行的民營企業座談會上，習近平總書記已經強調，“在全面建成小康社會、進而全面建設社會主義現代化國家的新征程中，我國民營經濟只能壯大、不能弱化，不僅不能‘離場’，而且要走向更加廣闊的舞台。”來到7年後的今日，習近平總書記更進一步指出“黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。”這番宣示，無疑為廣大民營企業家吃下“定心丸”，亦為實現民營經濟高質量發展注入強大信心和動力。



第二，中國民企發展前景廣闊、大有可為。截至2023年底，全國登記在册經營主體達到1.84億戶，其中民營企業超5300萬戶，分別較2012年增長了2.3倍和3.9倍。這說明民營經濟在國家整體經濟中已形成巨大規模。近年來中國民企屢次取得全球矚目成就，例如以比亞迪為首的電動車品牌，憑借過硬的質量和高性價比，在國際市場贏得全球消費者青睞；又例如DeepSeek－R1人工智能大模型，以遠超成本的高性能震驚全球創科業界，無不是新時代中國民企的實力表現。