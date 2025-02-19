中評社北京2月19日電／網評：把握好融合和差異的辯證關係



來源：大公網 作者：何建宗（一國兩制青年論壇創辦人兼主席）



2024年12月20日，在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上，國家主席習近平發表重要講話，高度肯定了“一國兩制”的成功實踐，深刻總結“一國兩制”實踐經驗，並表示“當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，‘一國兩制’實踐也進入了新階段。”



2025年1月，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在學習貫徹習主席重要講話精神專題研討會上指出，要繼續推進“一國兩制”實踐行穩致遠必須把握好四條規律性認識，其中第一條是要牢牢把握“堅守‘一國’之本、善用‘兩制’之利”的正確發展方向，他表示“一方面必須堅守‘一國’，國家主權、安全、發展利益高於一切，守護‘一國’，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖。另一方面必須堅定‘兩制’，尊重‘兩制’差異，發揮‘兩制’之利，充分保障特別行政區高度自治權，保持香港、澳門的資本主義制度和生活方式長期不變，保持國際自由港和單獨關稅區地位長期不變，保持香港普通法和澳門歐陸法制度長期不變。”



如果要用一組概念概括“一國兩制”這個史無前例國策的關鍵成功要素，回顧過去二十多年的實踐經驗，我認為是必須處理好“融合”與“差異”的辯證關係。事實上，融合的動力來自“兩制”的差異，沒有差異就沒有融合可言。理想的融合應該是優勢互補，壯大而不是削弱自身的基礎；如何在互相尊重差異的前提下，發揮各自的優勢，促進香港和國家共同發展，是“一國兩制”往前發展必須面對和解決的問題。



一、香港人從疑慮回歸到全方位與內地融合



我在香港土生土長，在天主教的教會學校讀中學和小學。在1980到1990年代，小孩子對祖國內地的印象就是比較落後，無論是在羅湖過關綿延不絕的長龍，晚上漆黑一片的街道，或者是內地同胞不一樣的服飾、文化和習慣，對於當年的香港人來說都是比較負面的事情。