中日媒體智庫人文對話交流會在東京舉行

中評社北京2月19日電／據新華社報導，由新華通訊社和中國駐日本大使館聯合主辦的中日媒體智庫人文對話交流會18日在日本東京舉行。中日兩國媒體和智庫代表、友好人士等約160人參會。



新華社社長傅華在會上發表主旨演講表示，中日兩國一衣帶水，文化相通相近，歷史人文淵源深厚。中日兩國人文交流在“新時代”大有可為。兩國媒體智庫界應繼往開來、擔當責任，攜手傳播和平共處理念、拓寬世代友好橋梁、拉緊互利合作紐帶、唱響共同發展強音，推動兩國人文交流不斷取得新進展新成效。面向未來，新華社願與中日媒體智庫同仁一道，共同講好中日增進互信合作的動人故事，續寫兩國人民相知相親的歷史佳話。



中國駐日本大使吳江浩在致辭中表示，當前中日關係處於改善發展的關鍵時期，兩國各領域各層級積極互動不斷增多，同時也存在需要妥善管控和處理的嚴重矛盾分歧。去年12月，中日雙方在北京成功舉行中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，就深化媒體、智庫、青少年等領域合作達成廣泛共識，圍繞推進兩國人文交流進行了規劃設計。此次對話交流會是落實兩國高層共識、促進中日人文交流的重要舉措，相信將為中日友好交往合作提供新的動力。



日中協會會長野田毅、日中友好議員聯盟幹事長近藤昭一、東京廣播公司董事長佐佐木卓等日方嘉賓在致辭中表示，在當前國際形勢下，日中雙方應進一步加強對話和人文交流，兩國媒體智庫在促進相互理解和交流方面發揮著至關重要的作用，希望以此次對話交流會為契機，加深和拓展日中媒體智庫間的合作，推動兩國關係改善發展。



在本次人文對話交流會上，新華社國家高端智庫發布了《以文明交流互鑒推動人類文明發展進步》智庫報告。