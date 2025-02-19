《哪吒2》走進聯合國。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，當地時間2月17日，由中國國家電影局、中央廣播電視總台、聯合國中國書會共同主辦的“哪吒走進聯合國”特別展映活動在紐約聯合國總部舉行。聯合國副秘書長徐浩良，法國、俄羅斯、希臘、泰國等多國駐聯合國外交官，以及聯合國總部員工、媒體記者等150餘位嘉賓參加展映活動。



中央廣播電視總台聯合國總站、北美總站負責人表示，《哪吒之魔童鬧海》在北美上映後，極大激發了當地民眾對中國文化的興趣，有力推動了中美跨文化交流。這與聯合國倡導各國文明互鑒的目標高度契合。該片的總票房目前已創多項影史紀錄，成為全球關注的文化現象。



影片放映現場座無虛席，儘管特別增設臨時座椅，仍難滿足觀眾熱情，不少觀眾選擇站立觀看影片。



聯合國副秘書長徐浩良表示，《哪吒2》在全球多個國家和地區上映促進了中國和各國的人文交流。該片通過講述中國傳統文化中的神話故事，連接起不同國家和多元文化背景，實現情感的共通共鳴。《哪吒2》精良的製作水平也顯示，中國動畫技術的發展已經達到國際一流水準。



聯合國秘書處員工阿麗亞娜表示，電影展現的中國傳統美學及深厚的歷史文化底蘊深深吸引了她，感人的故事情節也觸動了她的內心。



聯合國總部員工扎卡裡·丹茲稱讚《哪吒2》非常精彩，它不僅是一部能被西方人看懂的電影，而且老少皆宜。



本次活動正值中國擔任本月聯合國安理會輪值主席期間。聯合國新聞網對當天的活動進行了報導。聯合國秘書長副發言人法爾漢·哈克在回答中央廣播電視總台記者提問時表示，聯合國歡迎一切形式積極的文化交流，包括《哪吒2》這類動畫電影，“對這部中國動畫片，期待已久！”

