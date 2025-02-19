中評社北京2月19日電／網評：“鄒紫光閣”故里行



來源：大公網 作者：小 冰



文房四寶中，毛筆是重頭。“鄒紫光閣”和“周虎臣”，清代著名四大毛筆筆莊中的兩莊，都在江西省臨川縣（今進賢縣）文港鎮。文港鎮的前塘村，是鄒紫光閣創始人的故里，被列為中國傳統村落，江西省列之為重點文物保護單位。



春節期間隨先生訪故里前塘村，看望親人亦感悟毛筆之鄉的古今。先生姓鄒，與鄒紫光閣創始人同村同族同祖。鄒家祖上由山東鄒縣遷來，從樹立在村口的碑文可知：前塘村是“東魯世家，鄒氏宗族堂號，來自五十六世天經公封東魯國公”，有“東魯名家製筆的歷史”。



清朝書法家、翰林李瑞清為“鄒紫光閣”撰寫的匾額，成為筆莊世代的招牌。開業之後，鄒紫光閣以前塘村為毛筆製作基地，以武漢為銷售中心，民國時期將業務拓展至上海、南京、重慶，依托中國這一悠久的文化傳統，將毛筆生意做到了全中國（包括香港）、日本、韓國、東南亞乃至全世界。據統計，二○二三年出自文港鎮的毛筆達八點二億支，占毛筆市場總量的百分之八十以上。



臨川才子之鄉、文港毛筆之鄉、前塘名筆故里。史上很多顯赫的名人，如王安石、晏殊、晏幾道、湯顯祖等，得益於臨川這一方人傑地靈的水土。一支好筆成為他們的心頭好，讓他們筆走龍蛇，文思泉湧。據說景德年間有一段佳話，晏殊赴京殿試，以瀟灑飄逸的草書、清新婉麗的辭賦高中進士，有人問他何以得此殊榮，大文豪笑指手中筆盒，道：“此乃文港之筆助我也。”



至今每逢農曆一、四、七日趕集，賣筆的、買筆的、淘寶的都來了文港鎮。鄒紫光閣和周虎臣這兩支名筆，以羊毫、兼毫、狼毫連接古今，能行，能楷，能草，能畫，長久以來被文人墨客使用和收藏。在時下日新月異的高科技年代，它們不被鋼筆、珠筆、鉛筆、電子筆所取代，依然被人們得心應手地使用。