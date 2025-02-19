睇《牛仔》食雪糕　昂坪市集加強港味

上圖：昂坪市集在第三季會開設雪糕旗艦店，提供超過百種口味雪糕。下圖：港產經典漫畫《牛仔》在復活節會“現身”昂坪市集。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，昂坪360去年纜車收入創開幕以來新高，昂坪360董事總經理董沛銓昨日與傳媒聚會時表示，去年全年收入約4.13億元，共接待156萬旅客，旅客人數較疫情前升近10%。昂坪360今年將繼續強化昂坪市集的吸引力，本地雪糕品牌“Da Dolce”gelato將進駐，開設兩層高的雪糕旗艦店，提供港式奶茶等共超過100款口味的雪糕，並會與本地經典漫畫《牛仔》聯乘擺放立體雕塑，希望以“港味”吸引遊客。



纜車收入創新高



昂坪360去年收入約4.13億元，較2023年升約30%，較疫情前升約32%。去年全年接待156萬名旅客，平均每日4843人，兩個數字均按年升約13%，較疫情前升近10%。



董沛銓表示，國際航班運力恢復，帶動昂坪360旅客數目大幅提升，短途地區市場旅客占37%，包括新加坡、馬來西亞等東南亞國家，以及日本、韓國、台灣地區等。內地旅客占29%，本地旅客占20%，長途地區市場旅客占14%，日均人數按年大增約84%。



董沛銓說，持續革新昂坪市集，4月底復活節將與經典四格漫畫《牛仔》合作，於昂坪市集重現1970年代、由已故香港漫畫家王司馬創作的角色“契爺”和“牛仔”，九位本地藝術家將會為角色添上新裝，制成立體雕塑和平面藝術品，於昂坪市集展出。



昂坪360並邀得本地知名雪糕品牌“Da Dolce”gelato，最快於今年第三季進駐昂坪市集，開設兩層高的雪糕旗艦店，將成為本港首間同時提供超過100種口味的雪糕店。董沛銓說，當中不少口味甚具香港特色，包括香港奶茶、咸蛋黃、姜汁撞奶等。



他表示，昂坪360在內地市場，已躋身抖音“城市觀光熱銷榜”香港地區三甲位置。受惠於“一簽多行”推出，昂坪360今年將會與多間深圳旅行社合作，走入深圳較中產的屋苑及社區，進行推廣宣傳。