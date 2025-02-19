旅發局邀140韓國紅人來港跑步旅遊。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，香港的行山徑在世界享負盛名，旅遊發展局加強宣傳香港的大自然之美，推動跑步旅遊，近日因應韓國旅客客源市場的喜好，舉辦兩日一夜的跑步主題游，吸引逾140名韓國旅客來港，包括Netflix熱播韓劇《政壇旋風》的女演員林世美、韓國現代五項運動員兼亞運金牌得主全雄太、人氣KOL等。



上月的韓國訪港遊客人數，按年增長約三成。旅發局近日與Klook、航空公司等合作，在韓國再度舉辦“Hong Kong Outdoor Festival”，吸引當地旅客來港，以海濱山野為伴、城市天際線作背景，透過跑步體驗香港城市風光與郊野自然魅力。



韓國年輕世代愛健康戶外體驗



該項活動在剛過去的周末（2月15至16日）舉行，參加者可自由選擇3條跑步路線，第一日是太平山頂晨跑，一邊俯瞰維港景致，一邊感受環山步道綠樹成蔭的靜謐之美。晚上在中環海濱，由韓國前田徑代表隊成員張豪埈、韓國馬拉松好手安垠泰等人帶領下，沿海濱夜跑，感受都市脈搏。第二日是郊外越野跑，在CNN旅遊網站推薦為“世界上最美麗行山徑”之一的石澳龍脊，在專業教練帶領下進行越野跑。



韓國女演員林世美、韓國運動員全雄太等來港參與活動。林世美將在香港旅遊期間拍攝的新光戲院、中環海濱、尖沙咀星光大道、街市菜檔的白菜相片與視頻，上載到社交媒體（圖），已吸引4.6萬個贊好。



負責策劃活動的旅發局韓國總監金潤豪表示，首年“Hong Kong Outdoor Festival”於去年成功舉辦，印證香港綠色旅遊及戶外運動對韓國旅客具一定吸引力。而韓國年輕世代近年趨重視健康，鐘愛戶外活動，旅發局將繼續結合健康運動及本地自然景點，推廣香港戶外體驗。



另外，昂坪360公司董事總經理董沛銓表示，昂坪360擁有很好的自然景觀圍繞，包括“香港四徑”中的鳳凰徑，昂坪360今年會致力開發行山、生態旅遊，希望以靈活跳脫的方式，與不同品牌合辦行山活動。