大陸電影《哪吒2》奪冠全球動畫電影票房榜

2月16日，在北京市東城區一家影院，觀眾在觀看4D版《哪吒之魔童鬧海》。（圖片來源 新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，根據中國神話故事改編的動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）累計票房（含點映和預售）突破123億元人民幣，超過《頭腦特工隊2》，位居全球動畫電影票房榜之冠。



這是亞洲歷史上首部獲得該成績的“非好萊塢製作”。上映以來，《哪吒2》屢創票房神話：中國及亞洲電影史上首部票房過百億元影片、刷新全球單一電影市場最高票房紀錄、闖進全球影史收入十強……



截至目前，《哪吒2》海外總票房超8100萬元人民幣，IMDb、“爛番茄”等國外影片評分平台予以高分推薦。



“魔童”哪吒驚艶全球的背後，是中華傳統文化賦予影視行業豐富的想象力、出色的敘事能力和強大技術團隊支撐的創造力。



中國138家動畫公司、4000餘名動畫人耗時5年打造了近2000個特效鏡頭，超10000個特效元素融合了藝術匠心與技術革新。



太乙真人的法寶、海底龍宮的古建，侗族大歌、嗩呐、呼麥等非遺配樂，流傳千年的中式審美讓海內外觀眾驚嘆中華文化的魅力。父子、母子、師徒、兄弟之間的愛與守護，主人公追求生而平等、勇敢拼搏的情感共鳴不分國界。有美國網友在社交平台上分享觀影前的科普視頻，《哪吒2》帶動了更多外國人加入中華文化的海外傳播。