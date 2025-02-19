2024年中國考古新發現揭曉

中評社北京2月19日電／據新華社報導，“2024年中國考古新發現”19日在“中國社會科學院考古學論壇·2024年中國考古新發現”上揭曉。吉林和龍市大洞舊石器時代遺址、浙江仙居縣下湯新石器時代遺址、甘肅臨洮縣寺窪遺址馬家窑文化聚落、陝西寶雞市周原遺址、安徽淮南市武王墩戰國晚期一號墓、江西景德鎮市元明清制瓷業遺址群等6個項目入選。



專家介紹，大洞舊石器時代遺址是目前東北亞地區已發現面積最大、文化內涵最豐富的舊石器時代晚期曠野遺址，擁有中國長白山地區乃至東北亞地區年代最早、最清晰的舊石器時代晚期文化序列。



下湯新石器時代遺址是我國萬年文化史的重要實證，為研究區域文化演變和萬年稻作農業史提供了連續性的新材料。



寺窪遺址馬家窑文化聚落展現了5000年前黃土高原西部早期社會的發展水平和文明化程度，填補了中華文明探源研究中黃河上游核心腹地關鍵時期的空白。



周原遺址先周時期大型夯土建築群的發現，為判斷周原遺址為滅商前周人都邑提供了關鍵證據。



武王墩墓是經科學發掘的迄今規模最大、等級最高、結構最複雜的楚國高等級大型墓葬，為研究戰國晚期楚國高等級陵墓制度、以及楚國東遷後的歷史文化，提供了系統性的考古資料。



景德鎮市元明清制瓷業遺址群可為研究600餘年間景德鎮瓷業面貌、聚落擴展、城市結構與管理、人群組成和信仰、原料開採與加工運輸、景德鎮市內手工業分工與形態的變化、禦窑和民窑的關係、市場需求對景德鎮產品的影響等內容提供第一手資料。



“中國社會科學院考古學論壇·2024年中國考古新發現”由中國社會科學院主辦，中國社會科學院考古研究所承辦。