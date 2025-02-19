黎智英供認煽學生參與反政府示威

中評社北京2月19日電／據大公網報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，昨日踏入第134日審訊。黎在控方盤問下承認2019年意圖透過《蘋果》高層煽動更多學生參與6月9日的示威。



控方再展示《蘋果》於2019年對“屠龍小隊”的專訪，質疑黎欲透過《蘋果》向讀者煽動暴力，黎否認，辯稱僅是敘述受訪者想法，被控方及法官多次質疑。＼大公報記者 顧家愷



控方展示黎智英與陳沛敏於2019年6月3日的對話，顯示黎著陳找聯署學生訪問，鼓吹更多學生於6月9日出來參加遊行，黎上周供稱是想推動大學生上街，並不包括中學生，但黎昨在庭上改口承認當時亦著陳鼓勵中學生參與遊行。控方其後提到《蘋果》於同年11月19日推出“撐學生 抗暴政”的閱讀報紙計劃，黎指希望更多人捐款，以支持中學生閱讀《蘋果》。法官李運騰指該訂閱計劃推出時是2019年11月，當時政府已擱置修訂《逃犯條例》，而黎當時選用“抗暴政”等字眼作宣傳，質疑黎的目的並非針對修例而是針對政府，黎起初支吾以對沒有正面回應，最終承認是想借此計劃延續抗爭。



赴美宣稱暴徒“沒有破壞意圖”



控方展示時任蘋果動新聞平台總監張志偉於2019年7月向黎智英傳送7月1日暴徒衝擊立法會的照片，黎同意當時知道暴徒針對立法會作出暴力，控方提到黎同月在美國出席“保衛民主基金會”的訪問稱“他們無破壞的意圖”，控方質疑暴徒打爛玻璃進入立法會，黎竟稱“他們沒有破壞的意圖”，黎說他們只是“破壞一些‘象徵性的東西’，如噴上標語、污損前主席的照片、打破玻璃等”。控方問黎是否想讓暴徒獲得同情，黎同意。



控方展示《蘋果》於2019年10月9日專訪參與“黑暴”示威者，標題為“和變勇.是政權逼我進化”的報導，黎智英稱發表專訪不代表《蘋果》支持示威者的言行。控方再展示《蘋果》同年11月15日對四名“屠龍小隊”成員的專訪，報導提及“全民勇武或全民三罷中二擇其一”，質疑《蘋果》透過報導向讀者傳達相關訊息，黎一度不同意自己有看過該報導，在控方展示四日後黎問陳梓華“所以在《蘋果》訪問的四人之中，看似領袖的人，其實不是關鍵人物？”黎改稱不記得。法官杜麗冰質疑黎若沒看過該文章，豈會問與報導相關問題，黎說“我回答‘不同意’是因為我‘不記得’，在看完訊息後才想起來曾看過。”李運騰提醒黎，若認為不記得，不應該回答同意與否，而是回答“不記得”。