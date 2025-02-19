美台關係“堅如磐石”背後的脆弱

2月13日，在比利時布魯塞爾，美國國防部長赫格塞思（左）與北約秘書長呂特共同出席發布會。“烏克蘭防務聯絡組織”會議2月12日在北約總部舉行，首次代表美國參加會議的美國國防部長赫格塞思說，恢復烏克蘭2014年之前的邊界是“不現實”的，美國不認為應該通過烏克蘭加入北約來保障烏未來安全。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據大公報報導，民進黨當局時常標榜“美台關係堅如磐石”。然而，政治圈沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。在政治博弈與權力傾軋的過程中，真的會有“堅如磐石”的“同盟關係”嗎？



美國總統特朗普最近跟俄國總統普京通話90分鐘後，宣布立即啟動俄烏停戰談判進程，而作為俄烏戰事主角之一的烏克蘭卻被晾在了一旁。當特朗普與普京通話結束後，美方才知會烏克蘭政府。雖然烏克蘭總統澤連斯基此前多次宣稱“沒有烏克蘭就不可能進行烏克蘭問題談判”，但如今美俄元首通話就是在烏方缺席的情況下進行的。可憐的烏克蘭被美國耍得團團轉。



在俄烏戰事之前，親美的烏克蘭已經在美國及其他北約國家的鼓動下，與俄羅斯對抗，成為美國“抗俄”的代理人，最終甚至走上與俄羅斯開戰的不歸路。在戰事發生後一年，世界銀行的相關報告已證實近萬名烏克蘭平民死亡，並指出烏克蘭復原和重建費用在未來10年超過4000億美元，且戰事毀掉烏克蘭15年的經濟增長。如今三年戰事過去了，烏克蘭遭受的重創更甚，城市變成廢墟，平民流離失所，但當初高調“挺烏”的美國說不玩就不玩了，不僅與俄方展開停戰談判，據說還要求烏克蘭出讓50%的稀土所有權，以換取美方的援助。這個要求恐怕會令烏克蘭政府的心滴血。在俄烏戰事中，烏克蘭一直自認為是美國“抗俄”的代理人，美方對烏克蘭的援助是“理所當然”的，但現今美方卻“獅子大開口”，要求烏克蘭對美方軍援進行償還。美方翻臉比翻書還快，烏克蘭自食苦果。



烏克蘭為美國又賣命又出錢，卻落得“棄子”的下場，引起台灣地區關注。島內輿論指出，“烏克蘭被美國、北約甩掉的下場也是台灣許多人擔心的，不知何時，台灣會不會連上談判桌的機會都沒有，就被美國交易掉。”這些年，美國不斷在台海“拱火”，增加對台軍售，向台方提供軍援、軍事貸款，加強美台軍方聯訓，要求民進黨當局大肆“備戰”，營造美國大力“挺台”的氛圍。這分明就是把當初鼓動烏克蘭對抗俄羅斯的那一套伎倆覆製到台灣問題上，讓台灣成為美國“抗中”的代理人，企圖通過挑起台海戰事消耗中方的精力和實力，以保住美國“世界一哥”的霸權地位。然而，台灣問題畢竟與烏克蘭危機不一樣。台灣自古就是中國領土一部分，兩岸都是中國人，兩岸都是一家人。出於民族大義和為了民族復興，大陸方面不會掉入外國干預勢力設下的“戰爭陷阱”。台灣同胞也應與“台獨”勢力劃清界線，努力維護兩岸關係和平發展。