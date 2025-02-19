上海總會推動慈善事業持續發展

上海總會昨日舉辦乙巳年新春團拜。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，上海總會乙巳年新春團拜昨日（18日）在會所內舉行，出席嘉賓多穿著傳統唐裝和旗袍，充滿濃濃的上海風情。全國政協委員、總會理事長曹其東致辭時表示，未來總會要加強與長江三角洲三省一市社團的緊密交流和互動，繼續為國家富強昌盛、為香港繁榮穩定，盡責盡力。



曹其東表示，新世代已來臨，呼籲大家群策群力，做好自己同時加強與香港各友好社團特別是長三角三省一市社團的緊密交流和互動，繼續為國家的長治久安、為香港的繁榮穩定，以及關愛基層、推動民生、教育和文化發展等方面，發揮好社團的獨特作用。



曹其東介紹，今次是經過五個月的上海總會會所升級改造工程完成後舉行的第一次新春團拜，總會將繼續在香港黃金地段為會員提供更多優質美食和各類服務，為推動慈善事業的持續發展提供更加堅實的平台。



總會副理事長李德楨主持祝酒儀式。與會賓主包括滬港社團總會會長關百豪、香港甬港聯誼會會長孫榮良、香港浙江省同鄉會聯合會會長詹洪良、香港蘇浙滬同鄉會會長張浩然、上海實業（集團）有限公司總裁張芊、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏、上海總會監事長李德麟以及永遠名譽會長王緒亮等。