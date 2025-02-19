全國涉外仲裁人才培訓開班

律政司司長林定國（左六）表示，期望課程可促進香港與內地仲裁制度的交流。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，司法部與香港國際法律人才培訓學院合辦的全國涉外仲裁人才培訓班（香港）昨日舉行開班儀式。律政司司長林定國表示，期望課程可促進香港與內地仲裁制度的交流，並加深參加者對香港仲裁和爭議解決的瞭解，以在未來實踐所學。他說，隨著“一帶一路”倡議穩步發展，商事貿易繁多，涉外人才需求熱烈，律政司國際人才培訓學院著力培養具備全球視野、深諳國際規則、並能提供專業服務的涉外仲裁人才，全力配合國家推進涉外法治建設的戰略部署。



培訓班本周一開始授課，為期兩周。包括內地企業法律顧問、資深仲裁員、律師和仲裁從業人員在內的80多名學員通過講座、交流及參觀等形式，全面瞭解香港仲裁的制度和實踐運行，並進行內地及國際框架的比較分析。學員還將參與與仲裁機構、法律專業團體的交流環節，並參觀律師事務所、國際律師事務所及法院，與香港經驗豐富的法律專業人士直接對話，增加了對香港法律的瞭解，並加強兩地在跨境爭議解決方面的理解與合作。



律政司同日更新與中國政法大學的法律交流和合作安排，深化雙方的法律交流與合作。上一份《合作安排》簽署於2016年，新一份《合作安排》將促進雙方就國際仲裁、調解、國家“一帶一路”發展策略等相關法律議題的交流互鑒。