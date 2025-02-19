茶餐廳老板：42元時薪請不到人

中評社北京2月19日電／據大公網報導，對於法定最低工資水平建議增至42.1元，有商戶表示，最低時薪仍是過低，“42蚊根本請唔到人，很少公司出咁低人工。”他反而擔憂因最低工資調整，公司亦需要為員工調整工資，會增加公司運作成本。廠商會表示，最低工資加幅合理，但擔心漣漪效應，中層員工或要調整薪酬。



“新人也不會低於65元”



在黃埔經營茶餐廳的鄭先生，現時聘用近10名員工，職位包括樓面、廚房、清潔等，他昨日向《大公報》表示，現時員工時薪基本都在70元以上，樓面即使是新人入行，也不會低於65元，否則根本請不到人，“42蚊時薪請不到人的，很少公司出咁低人工。但如果最低工資調整，公司員工或許也會提出調整薪酬，一個人加400元，一間小公司一個月就要多將近一萬元的開支，現時經濟條件下，並不容易。”



廠商會會長盧金榮表示，最低工資加幅合理，但對商界仍會構成壓力，特別是零售業與餐飲業，而且擔心最低工資調整會產生漣漪效應，中層員工也需調整薪酬。他期望日後檢討厘定最低工資時，除了考慮通脹外，亦要考慮整體經濟情況及經營環境等。



香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，最低工資現時主要是保安員和清潔工，新的法定水平將增加相關公司營運負擔。