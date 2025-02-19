﻿社會不支持　的士罷駛未定案

中評社北京2月19日電／據大公網報導，的士業團體近日醞釀罷駛，抗議政府未取締網約白牌車，不過業界之間對罷駛行動出現分歧，留待今日跟政府及網約車平台代表開會後，才有最終定案。行政長官李家超昨日表示，任何激烈行動也不能成功解決問題，更可能使事情變質，被別有用心的人騎劫議題，傷害市民和社會的整體利益，更不得民心。



罷駛風波源於早前“香港的士同業大會”一份會議文件，內容提到有業界代表建議去信特首及運輸署，請求即時停止白牌車平台運作，若當局在今日（19日）“限期”前未有正面回應，將於三月五日開始“暫停載客服務”不少於三日。



事件發酵多日後，據瞭解，發起罷駛的士團體，眼見行動未獲得民意支持，加上政府官員開腔呼籲業界冷靜，所以仍未決定是否罷駛。



交諮會今日開會討論



交通咨詢委員會工作組今日（19日）開會，討論提升個人化點對點交通服務，已邀請的士業界、網約車平台及政府代表出席。據瞭解，的士業界將有十多位代表參與，有業界人士坦言，只要政府有正面回應，警方加強執法打擊白牌車，將不會發動罷駛。



香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭強調，一向不主張罷駛。對於早前有人建議罷駛，純粹是業界內部傳閱文件，仍未有定案，特首已表示會打擊非法白牌車，如政府採取行動是“皆大喜歡”，但要看具體如何執行。