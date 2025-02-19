﻿生產責任制擴至膠樽紙包　回收每個回贈一毫

政府計劃修例，推行膠樽及紙包飲品盒生產者責任制，要求飲品供應商須安排回收，並建議每個回贈不少於一毫。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，為擴大“污染者自付”原則及“環保責任”的理念，政府計劃今年第二季提出修例，將生產者責任制擴展至飲品膠樽和紙包飲品盒等，提出分四階段落實，預計在六至八年後將回收率分別提升至75%和50%。飲品供應商、回收商、大型零售店舖需要設立指定退還點，每回收一個飲品膠樽和紙包飲品盒，市民可獲得一毫回贈。＼大公報記者 賴振雄



第二季提交立法會審議



環境及生態局昨日向立法會提交《產品環保責任條例》修例建議文件，計劃今年第二季修訂，把適用範圍擴展至膠樽飲品、紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛酸電池。



膠樽及紙包飲品盒方面，政府計劃採取“市場主導模式”，任何飲料供應商在香港分發受管制的飲料產品前，須向政府登記成為“登記飲料供應商”；飲品亦需要登記，所有飲品上有指定標誌作識別，生產商每半年向環保署申報，每款飲品的分發量。



生產商可以自行回收膠樽或紙包盒，或聘請回收商協助，回收商亦須向環保署登記，並且定期向署方提交回收量報告。



目標八年後回收量75%



政府預期，修例後第一年作準備、宣傳及教育，並且設立足夠適應期之後才實施，回收目標分四個階段，期望將飲品膠樽、紙包飲品盒的回收量，由現時分別14%及1%，提升至首階段的30%及10%，六至八年後的第四階段，兩者回收量可達至75%及50%，與其他地區的平均回收率看齊。



另外，公眾退還容器至指定退還點時，可獲得最少一毫回贈，如果回收量不達標，政府考慮向飲品生產商及回收商追收款項。