打造數字經濟合作的“上合”樣板

2024年12月18日，第三屆上合組織國家職工技能大賽在青島市開幕，參賽技術工人代表在工業機器人操作調整工、智能製造工業控制、裝配鉗工3個項目中同場競技。本次比賽旨在通過賽訓結合、專題講座、技能交流、企業參觀等形式，促進上合組織國家職工技能交流、互學互鑒、增進友誼。圖為來自伊朗的穆罕默德賈瓦德·哈吉在智能製造工業控制項目比賽中。新華社記者 李紫恒攝（圖片來源：人民網） 中評社北京2月19日電／據人民日報報導，多年來，上海合作組織（下稱“上合組織”）將促進成員國數字合作、推動成員國數字轉型作為最前沿的合作方向。中國是上合組織數字合作的重要參與者、推動者和貢獻者。



建設中國—上合組織大數據合作中心，創建“數字絲綢之路”經濟合作試驗區，召開中國—上合組織數字技術國際交流研討會……中國持續推進上合組織數字底座建設，聚焦數字基建、數字技術、數據產品、數據流動、數字經濟國際合作等，凝聚數字合作共識，完善數字合作機制建設，促進數字領域務實合作，積極打造數字經濟合作的“上合”樣板。



不斷創新數字合作方式



防疫員給畜禽接種完疫苗後，點一點手機軟件，就完成了信息填寫和上報；牛羊出欄時，在軟件上輸入手機號，即可查詢近3年畜禽的免疫信息。這是新疆七色花信息科技有限公司開發的無紙化防疫系統、動物檢疫電子出證系統，已推廣至1萬多個村莊。該軟件的後台位於新疆克拉瑪依雲計算產業園，吸引了不少前來園區參加培訓的上合組織國家學員關注。



“我們國家的農牧業發展也需要這樣的技術。”吉爾吉斯斯坦數字發展部項目實施處處長奧姆勒古洛夫·巴肯特說。巴肯特曾到中國參加“上合之樹”數字技術人才培訓，深入走訪克拉瑪依雲計算產業園，瞭解數字系統在中國的應用情況，希望這樣的技術也能在吉爾吉斯斯坦得到推廣應用。



近年來，中國用實際行動促進上合組織成員國間數字合作，合作成果有目共睹。



中國電子信息產業發展研究院（賽迪研究院）研究室主任、高級經濟師朱帥在接受記者採訪時表示，合作形式主要包括：一是構建政策合作機制。中國積極推動《上合組織成員國關於數字化和信息通信技術合作的構想》《上合組織成員國元首理事會關於數字化轉型領域合作的聲明》等文件簽署，設立數字經濟工作組，明確優先合作方向。二是搭建數字合作平台。中國成立“中國—上海合作組織大數據合作中心”，搭建數字領域合作共贏的橋梁，加快數字產業化進程。三是發布合作案例集。2024年6月，在“中國—上海合作組織數字技術國際交流研討會”開幕式上，《中國—上合組織國家數字領域合作案例集（2024年）》和《上海合作組織國家數字基礎設施發展報告（2024年）》發布，充分展示了中國與上合組織成員國開展數字技術領域合作的成果。