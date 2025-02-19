王毅主持聯合國安理會高級別會議

中評社北京2月19日電／據新華社報導，18日，在聯合國安理會本月輪值主席國中國倡議下，安理會圍繞“踐行多邊主義，改革完善全球治理”舉行高級別會議。會議由中共中央政治局委員、外交部長王毅主持，聯合國秘書長古特雷斯作形勢通報，安理會成員等100多國高級別代表包括多國外長出席。



王毅表示，2025年是聯合國成立80周年。過去80年，是世界多極化和經濟全球化加速發展的80年，是各國人民砥礪前行、共迎挑戰的80年，也是“全球南方”崛起壯大的80年。歷史啟示我們，面對變亂交織的國際形勢，以聯合國為核心的國際體系是人類進步事業的重要保障，以協調合作為基石的多邊主義理念是解決全球問題的最佳方案。面對命運與共的歷史大勢，任何國家都無法獨善其身，合作共贏才是正確選擇。面對深刻變化的世界格局，“全球南方”不僅要開創共同邁向現代化的歷史壯舉，更要在完善全球治理體系的進程中走在前列。我們比以往任何時候都更需要重溫聯合國成立的初心，重振真正的多邊主義，加快構建更加公正合理的全球治理體系。



王毅闡述了中方四點主張：堅持主權平等，堅持公平正義，堅持團結協作，堅持行動導向。



王毅強調，在聯合國迎來下一個80年之際，中方願同各方一道，從歷史中汲取智慧，開啟多邊主義新紀元，構建更加公正合理的全球治理體系。



與會期間，王毅分別會見聯合國秘書長古特雷斯以及巴基斯坦、匈牙利、烏幹達、索馬里、玻利維亞外長，並同美國各界人士座談。