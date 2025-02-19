王毅：安理會就重振多邊主義達成共識

中評社北京2月19日電／據新華社報導，當地時間2月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在主持聯合國安理會“踐行多邊主義，改革完善全球治理”高級別會議後，向媒體發表談話。



王毅表示，今年是聯合國成立80周年。當前，世界面臨的挑戰和風險前所未有，全球治理處在十字路口。作為本月安理會輪值主席，中方倡議召開安理會高級別會議，圍繞“踐行多邊主義，改革完善全球治理”進行討論，就是為了推動各方重溫聯合國成立初心，為踐行多邊主義凝聚共識，為加強全球治理注入新的動力。



王毅說，中方倡議得到了各方積極響應，超過100個國家報名參會。古特雷斯秘書長與會通報，多國外長和高級別代表專程來紐約出席會議。中方在會上就重振多邊主義、構建公正合理全球治理體系提出四點主張。會議討論熱烈。王毅歸納了各方共識：



一是聯合國的作用不可或缺。經歷80年風雨，聯合國仍是最具代表性和權威性的政府間國際組織，是實現世界和平與發展的核心機制。當前形勢下，聯合國的作用不能削弱、只能加強，聯合國的地位必須維護、不能取代。



二是多邊主義的潮流不可逆轉。單邊主義、保護主義不得人心。各國都要支持以聯合國為核心的多邊體系，遵守以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則，弘揚多邊主義理念，重振多邊主義精神。