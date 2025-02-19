王毅會見玻利維亞外長索薩

中評社北京2月19日電／據新華社報導，當地時間2月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部會見玻利維亞外長索薩。



王毅說，去年11月，習近平主席同阿爾塞總統舉行了富有成果的會晤，增進了雙方互信，為雙邊關係發展指明了方向。今年是中玻建交40周年和玻利維亞獨立200周年。站在新的歷史起點上，中方願同玻方共同努力，深化互利合作，推動中玻戰略夥伴關係不斷邁上新台階。中方支持中國企業赴玻投資興業，助力玻加快發展和民生改善。



王毅說，祝賀玻利維亞成為金磚夥伴國，中方支持玻方在國際和地區事務中發揮更大作用。拉美是拉美人民的家園，不是哪個國家的“後院”。中方支持拉美國家捍衛主權、獨立和民族尊嚴，支持玻方維護自身正當權益，將永遠是拉方可信賴的朋友和夥伴。今年是中拉論壇成立十周年，中方願同包括玻方在內的拉美加勒比國家一道，籌備好今年會議，共商中拉合作下一個十年發展大計。



索薩表示，玻中是好兄弟、好夥伴。兩國元首去年底成功會晤，達成重要共識，為雙方深化經貿、科技、資源開發等各領域合作注入強勁動力。玻中合作潛力巨大，玻方歡迎中國加大對玻投資，實現互利共贏。感謝中方對玻增強自主發展能力、提升國際影響提供的有力支持，玻方將對華關係置於外交優先方向，堅定恪守一個中國原則。玻中同為全球南方的堅定成員，玻方期待深化拓展同中方在中拉論壇、金磚機制下的合作。