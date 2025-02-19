新時代中非合作：中坦務實合作提升民生福祉

中國專家向姆坦噶尼小學學生講解血吸蟲病防治知識。記者 黃煒鑫攝（圖片來源：人民日報） 中評社北京2月19日電／據人民日報報導，坦桑尼亞桑給巴爾，炎炎烈日下，中國土木工程集團有限公司（以下簡稱“中土集團”）承建的桑給巴爾100公里市政道路升級改造項目正在有序推進。“先填土，然後平整、鋪磚。”工長許殿芝用斯瓦希裡語和徒弟馬布拉·阿卡巴·馬甘加交流工作。



許殿芝所在的項目於2022年12月開工，旨在對主城區約100公里的公路進行升級改造，同時修建兩座立交橋以及附屬工程。



在坦桑尼亞，有許多像許殿芝一樣的中國建設者、衛生服務專家正堅守在各地，幫助當地改造市政道路、修建污水處理設施、開展血吸蟲病防治合作，為當地民眾帶來了實實在在的福祉。



“這樣學習的效果又好又快”



今年55歲的許殿芝在海外工作已有20餘年，來坦桑尼亞工作快14年了。



“許師傅教徒弟很有一套。我在工作中如果出現了錯誤，他會讓我先自己檢查，找出問題，然後再予以糾正。這樣學習的效果又好又快。”馬甘加今年40歲，來自坦桑尼亞西部塔波拉地區，2013年起跟著許殿芝工作，從瓦工一步步成長為帶班工長。“沒有許師傅和中國企業，我不會有這樣的成長機會。”他說。



麗莎·彼得·姆奇利目前是項目人力資源部門的雇員，來中土集團工作已有15年。“我經常跟女兒講關於中國的故事，她現在非常喜歡中國文化，以後還想去中國留學。”麗莎·彼得·姆奇利說。



坦桑尼亞桑給巴爾總統姆維尼表示，100公里市政道路升級改造項目是桑給巴爾歷史上最大的公路項目，建成後將進一步完善桑給巴爾道路設施聯通，緩解相關區域的交通擁堵問題，促進旅遊業和貿易發展。



“桑給巴爾是世界聞名的旅遊目的地，為了保證施工進度，早日讓當地民眾和遊客享受到便利的交通，今年春節期間，大部分中方人員都堅守在工作崗位。”中土集團東非有限公司桑給巴爾聯合項目部總經理熊運旭對記者說。他表示，在“一帶一路”合作框架下，中企參與的一大批公路、鐵路、橋梁等項目，大幅改善了坦桑尼亞交通基礎設施狀況。