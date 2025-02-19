新加坡去年錄370億港元盈餘　全民派錢

中評社香港2月19日電／新加坡政府昨日（18日）公布新一份《財政預算案》，主題為“齊心前進，邁向未來 （Onward Together for a Better Tomorrow）”。總理兼財政部長黃循財表示，新加坡去年經濟表現強勁，增長達4.4%，預計有約64億坡元（約370億港元）盈餘，主要是過去兩年公司稅收明顯增加，受惠特定行業的景氣周期。不過他提到，目前全球不確定性和經濟下行風險變得明顯，預計來年經濟增長將會放緩至1%至3%。



黃循財表示，為紓緩民眾生活壓力，所有公民家庭來年可獲得價值約800坡元（約4635港元）的“購物券”，料約有130萬家庭受惠。12歲及以下的新加坡孩童將獲得價值約500坡元（約2896港元）的“補助券”，以幫補家庭生活開支；13至20歲的青少年亦可獲得500坡元，作支付教育相關的洗費。為慶祝建國60周年，21歲及以上國民可獲600坡元（約3477港元）購物券；60歲及以上可獲800坡元（約4636港元）。另外，若組屋住戶家庭成員擁有不超過一個物業，最多可獲得760坡元（約4400港元）的水電費回扣。



協助企業方面，黃循財表示，政府將在本年度推出50%公司稅回扣，未有盈利的企業，只要去年僱用最少一名本地員工（即公民或永久居民），政府會提供最少2000坡元（約1.2萬港元）的現金補助，亦會補貼僱主為員工加薪。