新加坡去年錄370億港元盈餘　全民派錢

中評社香港2月19日電/新加坡政府昨日(18日)公布新一份《財政預算案》,主題為“齊心前進,邁向未來 (Onward Together for a Better Tomorrow)”。總理兼財政部長黃循財表示,新加坡去年經濟表現強勁,增長達4.4%,預計有約64億坡元(約370億港元)盈餘,主要是過去兩年公司稅收明顯增加,受惠特定行業的景氣周期。不過他提到,目前全球不確定性和經濟下行風險變得明顯,預計來年經濟增長將會放緩至1%至3%。



黃循財表示,為紓緩民眾生活壓力,所有公民家庭來年可獲得價值約800坡元(約4635港元)的“購物券”,料約有130萬家庭受惠。12歲及以下的新加坡孩童將獲得價值約500坡元(約2896港元)的“補助券”,以幫補家庭生活開支;13至20歲的青少年亦可獲得500坡元,作支付教育相關的洗費。為慶祝建國60周年,21歲及以上國民可獲600坡元(約3477港元)購物券;60歲及以上可獲800坡元(約4636港元)。另外,若組屋住戶家庭成員擁有不超過一個物業,最多可獲得760坡元(約4400港元)的水電費回扣。



協助企業方面,黃循財表示,政府將在本年度推出50%公司稅回扣,未有盈利的企業,只要去年僱用最少一名本地員工(即公民或永久居民),政府會提供最少2000坡元(約1.2萬港元)的現金補助,亦會補貼僱主為員工加薪。