到這座博物館，賞“千峰翠色”

中評社北京2月19日電／據人民日報報導，浙江省杭州市臨安區功臣山下，林木葱鬱，碧水潺潺。坐落在這裡的吳越文化博物館，位於臨安博物館主體展館北側，是全國首個吳越國國史專題博物館。自去年10月開館以來，一批批遊客慕名而來。“我是為博物館奔赴一座城。”一名從上海專程趕來的遊客說。



展出的150件一級文物，大部分是首次亮相



吳越文化博物館6500平方米的展陳面積，是臨安博物館主體展館展陳面積的近2倍。博物館中，“吳越千秋——五代十國時期的東南樂土”展共展出350件（套）文物，其中有150件一級文物，大部分是首次亮相。



荷葉座鎏金銅架光彩奪目，銀盒裡的絲帶殘片精致細膩，刻花玻璃盤晶瑩剔透……這裡展覽的文物種類豐富，包括瓷器、金銀器、玉器、漆器、水晶、玻璃、絲織品及石構件。



“走進吳越文化博物館，如同翻開一本有關吳越文化的百科全書。”吳越文化博物館館長鮑偉華說，展覽分為“百年有待——吳越國歷史攬勝”和“一脈風華——吳越國文物觀止”兩大板塊，系統展示吳越國的政治、經濟、文化面貌。



“吳越國遺跡遺物的豐富性、完整性和珍貴性都很高。”浙江省博物館歷史文物部主任、吳越國歷史文化研究展示中心主任黎毓馨說，吳越國在文學、藝術、科技等諸多方面都有成就，遺存至今的精美器物，在風格上承唐啟宋，體現了當時社會經濟發展水平和藝術審美水準。