富權：總預算案協商破局　藍白綠各取所需

中評社香港2月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：總預算案協商破局藍白綠各取所需各得其所。以下為文章內容。



台灣地區“立法院長”韓國瑜昨日針對今年度“總預算案”召集朝野黨團協商，但藍白綠三黨黨團未達共識，宣告協商破局。韓國瑜呼籲“行政院”尊重“立法院”的決議，不宜輕易提出覆議。而“行政院”則於晚間表示，協商破局代表無法解決部會困境，也無法回應社會希望解決爭議的期待，無法消除民眾憂慮，所以將在收到“總預算案”後，研議合法合憲的救濟方式。



“立法院”三讀通過被大幅刪凍的二零二五年“總預算案”後，賴清德和卓榮泰都認為“窒礙難行”，由賴清德召集“憲制史”上的首度“院際協商”意圖解救，但“總預算案”僵局仍持續。韓國瑜一方面呼籲卓榮泰不要再次提出“覆議案”，另一方面主張以“追加預算案”方式疏解僵局。而卓榮泰則呼籲進行朝野黨團協商，並表示他將會參與黨團協商。隨後卓榮泰、韓國瑜進行會晤後取得共識，在“總預算案”送出“立法院”前，舉行朝野協商以求找到妥適解方。



對此，民進黨黨團表達樂見。但國民黨和民眾黨黨團卻表達不解並有所質疑，認為“立法院”是合議制，不可能在“再協商”的時候，幾個黨團幹部就能去修改或更動“總預算案”三讀通過的結果。在野黨黨團不可能違背相關的法令和制度，透過朝野協商去更動整個“立法院”院會由全體“立委”所做成的最後決議。按照國民黨黨團和民眾黨黨團的這個態度，他們或將會抵制對“總預算案”的“再協商”。這是卓榮泰“一箭雙雕”之計，倘韓國瑜啟動“再協商”，民進黨就可坐收挑撥韓國瑜與國民黨黨團總召傅崐萁“不和”之利；倘在野黨黨團抵制“再協商”，屆時就將會導致韓國瑜處於頗為尷尬的境況，可能會自毀其一年來在藍白黨團中建立的威望及公信力。



在卓榮泰請求前“立法院長”王金平出面斡旋後，國民黨黨團改變主意，決定出席協商。但是，黨團總召傅崐萁卻以早有離台行程為由，缺席朝野黨團“再協商”，改由黨團書記長王鴻薇擔綱。而也曾經質疑“再協商”正當性的民眾黨黨團總召黃國昌，在經權衡利弊後來也出席“再協商”，但此時他已經多了一個“政治光環”——民眾黨主席，以至韓國瑜在黨團協商開始首先感謝各黨團一起來參與協商時，也以其一貫的詼諧作風說：“各位總召、額對不起，黃國昌總召，我還是叫您總召好了，在這裡好不好？”“因為一下要叫主席，我還太彆扭，叫不出來，哈！這樣比較順。”來減輕自身的尷尬狀況。

