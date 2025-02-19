王小洪會見阿塞拜疆安全總局局長

中評社北京2月19日電／據人民日報報導，國務委員、公安部部長王小洪18日在京會見阿塞拜疆國家安全總局總局長納吉耶夫。



王小洪表示，在習近平主席和阿利耶夫總統戰略引領下，中阿關係不斷邁向高水平。希望雙方落實好兩國元首重要共識，在反恐、禁毒等領域深化合作，共同打擊電信網絡詐騙、網絡賭博等跨國有組織犯罪，加強團組交流和執法能力建設，高水平推動執法安全合作持續向前發展，助力中阿戰略夥伴關係行穩致遠。



納吉耶夫表示，願深化執法安全合作，攜手應對安全挑戰。