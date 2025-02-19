閩台融合向未來，福建邁出新步伐

一艘“中港世紀”輪正在福建羅嶼碼頭裝載鐵礦石，準備發往中國台灣高雄。（圖片來源：光明網） 中評社北京2月19日電／據光明日報報導，初春清晨，記者來到位於福建龍岩漳平縣的台品櫻花茶園。放眼望去，只見數千畝櫻花如霞似錦，層層叠叠的茶樹鬱鬱葱葱。這裡宛如一幅美麗的畫卷，吸引眾多遊客駐足觀賞，紛紛拍照留念。望著絡繹不絕的遊客，年近七旬的台商謝東慶開心地對記者說，“我來到漳平馬上30年了，這裡是我的第二故鄉！”



蛇年新春剛過，八閩大地處處可見台灣同胞奮力打拼的春潮：平潭台灣創業園裡90後台青們正在調試智慧農業系統，中國閩台緣博物館前的台灣遊客正跟著南音傳承人學唱《梅花操》，廈門大學校園內兩岸學生在共同探討朱子文化……越來越多台灣同胞表示，這裡不僅是他們追尋夢想的熱土，更是心靈契合、文化交融的溫馨家園。



兩岸一家親，閩台親上親。一年多來，福建牢記使命，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，奮力建設兩岸融合發展示範區。密切經貿合作，設立大陸首只由台商發起的兩岸產業投資基金，累計研製兩岸共通標準285項；新獲批8個國家級台灣農民創業園，實現九市一區全覆蓋；促進便捷聯通，“小三通”客運航線2024年客流量達120萬人次……福建正以實際行動展開兩岸同胞共享發展機遇、實現互利共贏、共繪融合願景的新畫卷。



經濟融合的齒輪加速轉動

湄洲灣北岸的羅嶼港，一台抓鬥起重機猶如一位不知疲倦的鋼鐵巨人，正以每小時4000噸的速度裝卸鐵礦。



記者來到這裡時，是正月初八清晨。只聽一聲汽笛長鳴，在莆田出入境邊防檢查站的監護下，滿載鐵礦石的“中港世紀”輪緩緩駛向中國台灣高雄港。



“以前跑一趟要好幾天，現在直航15小時就能到。真是太方便啦。”船長田華岳透過舷窗望向對岸，對記者感慨道。



“如今有了羅嶼港的高效裝卸，台灣鋼廠的原料庫存周轉得更快了。我對今年的收益充滿了信心，定能滿滿當當！”田華岳說。



“我們全天候進駐港區，努力縮短船舶的通關時間，降低企業的運營成本，為兩岸貨運船舶提供快捷的通關服務。”莆田邊檢站辦公室主任張鴻建告訴記者，2024年羅嶼作業區對台鐵礦石中轉量達322.88萬噸，同比增長22.95%。