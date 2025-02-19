﻿文憑試准考證派發　自修生需經郵遞查收

上圖：考評局昨日起派發2025年文憑試准考證。下圖：HKDSE App優化後版本增設“自修生專區”，為自修生提供實用資訊。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，香港考試及評核局昨日（18 日）起，派發2025年香港中學文憑考試（文憑試）准考證。學校考生將經所屬學校派發准考證，自修生的准考證則透過郵遞寄出。



若自修生至2025年2月25日仍未收到准考證，應立即向考評局學校考試及評核部查詢。地址為香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓，或致電3628 8860，或電郵dse＠hkeaa.edu.hk。



考評局提醒考生，收到准考證後，須小心核對當中的個人資料、報考科目、卷別、單元、應考語文、試場、名稱及地址。考生須依照准考證上所示日期、時間，前往指定試場應試。於應考各科考試時，必須出示准考證正本及香港身份證或其他有效身份證明文件正本。



手機App增“自修生專區”



另外，香港中學文憑考試手機應用程式（HKDSE App）優化後版本，增設“自修生專區”，為自修生提供實用資訊。應屆文憑試考生可使用其考生編號或身份證明文件號碼，登入“我的考試日程”，查閱個人化考試資料。