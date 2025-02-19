日方將台列為“原籍地”　搞小動作得不償失

中評社北京2月19日電／據大公網報導，據日媒報導，日本法務省5月起將修改家庭法規則，允許原籍一欄填寫“台灣”，引發外界關注。受訪學者指出，日本自民黨“親台派”、法務大臣鈴木馨祐為個人政治利益，犧牲日本國家利益及中日關係的發展前景。但此舉對台當局無實際意義，民進黨歡欣鼓舞，著實悲哀。



日本戶籍原籍地一欄原則上只允許標注國家名，台灣出生者標記為“中國”。據多家日媒報導，日本法務省新規生效後，原籍地一欄可登記為“台灣”，已標注為“中國”的人士可選擇變更為“台灣”。



中國外交部發言人郭嘉昆17日回應指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力進行幹涉。敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號。



青年日本問題學者、察哈爾學會研究員陳洋分析，日法務省此舉意圖變相承認台灣是“一個國家”，與中日四個政治文件的精神不符，影響中日在台灣問題上達成的共識與互信，也會衝擊當前兩國關係改善的友好氛圍。但陳洋不認為此舉會直接中斷兩國關係回暖的進程，如何更好地處理，還需石破茂政府展現更多誠意，以切實行動兌現對中方的政治承諾。



陳洋指出，日本法務省由自民黨“親台派”代表人物、法務大臣鈴木馨祐領導，他曾多次竄訪台灣，此舉更多是其個人利用職務之便，為台灣民進黨當局、“台獨”勢力“謀福利”。鈴木馨祐必定從中獲益，未來將成民進黨“座上賓”。首相石破茂未必事前知情，畢竟不會事必躬親，幹預各省廳、內閣大臣的所有舉措。“鈴木馨祐為個人政治利益，犧牲日本國家利益、中日關係的發展前景。”