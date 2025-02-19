人才清單增9專業　包括伊斯蘭金融專才

中評社北京2月19日電／據大公網報導，特區政府昨日公布新一輪人才清單，新增9項專業，由原有的51項增加至60項，由3月1日起生效。



去年《施政報告》提到特區政府將於今年初更新人才清單，加入及推動“八大中心”所需人才。清單新增的9項專業，分別來自金融服務（會計業專才、伊斯蘭金融專才及資深大宗商品交易專才）、創新科技（資深系統架構師及專利專業人員）、法律及爭議解決服務（法律知識工程師），以及航空及航運（驗船師、綠色航運專業人士及飛機維修工程師）行業領域。＼大公報記者 唐雪婷



財經事務及庫務局發言人表示，伊斯蘭金融處於發展階段，需要積累實戰經驗，構建發行伊斯蘭債券的平台，相關金融活動需要符合伊斯蘭律法，例如人員不能透過相關財務工具收取或支付利息、投資產品不能涉及酒類、豬肉等。因此，需要的人才除了要有足夠的金融知識外，亦要對相關守則有專業認知。



有助吸引更多人才來港



政府保留或新增個別專業時採用的原則，包括考慮本地就業市場是否難以覓得有關專業的人才，是否無法通過本地培訓適時培育所需人才等。雇主如在一般就業政策、輸入內地人才計劃下申請輸入人才而所涉職位屬清單表列的專業，無須證明本地招聘困難即可直接提出申請。而符合清單要求的優才計劃申請人經評核後，可在計劃下的綜合計分制獲優先考慮。



勞工及福利局發言人表示，2023年5月人才清單改動前有350多個相關申請，2023年5月至2024年年底則有1123個申請，勞福局相信修訂清單有助吸引人才來港。當中申請較多的行業有建築師、財富管理、創新科技等。



財庫局提到，會計界專才加入人才清單有向業界咨詢、溝通。會計師公會早前進行的調研發現，約1／3受訪公司空缺率超過1成，部分受訪公司更高達3成，業界相信填補相關人手需要一定時間。



此外，會計師公會的專業資格試（QP）及課程報名人數按年下跌，且業界的中層、中低層人員流失率變高，希望加入後可改善問題。被問及為何不吸引更多本地人考QP而直接輸入人才，發言人同意吸引本地人才是其中一個重要方向，而公會亦有調節課程及考試門檻，冀吸引本地人入行。