30歲以下一人申公屋跌六成

中評社北京2月19日電／據大公網報導，房委會昨日公布2024年公屋平均輪候時間分析，表示公屋輪候册的一般申請持續下降，去年底公屋輪候册上有11.86萬宗一般申請，較2020年9月底最高位的15.64萬宗減少24%，其中30歲以下的一般申請跌幅更為顯著，由1.56萬宗下跌52%至7600宗；30歲以下的非長者一人申請亦由7.45萬宗大幅下跌58%至3.17萬宗。房屋局局長何永賢認為，青年人申請公屋數字下跌，可見越來越多青年對自己的期許更高、目標也更高。



公屋聯會總幹事招國偉分析指出，申請數字下降，或是由於部分非長者一人申請者由於收入增加，已跌出公屋網，部分家庭申請者則已透過購入資助出售房屋等成功“上車”，政府可透過分析相關數字，掌握具體情況，以調整公營房屋供應策略，讓市民有更多選擇。



房委會表示，去年有2.11萬宗公屋申請成功“上樓”，較前年上升54%，其中8600宗獲編配新單位，主要入住大埔富蝶邨、青衣長青邨、屯門業旺邨及屯門顯發邨等新落成屋邨。



新界區將更快獲配單位



房委會又提到，在輪候册上的一般申請者，約1／4揀新界區，由於新界公屋單位供應多，新界區公屋申請者的輪候時間，一般較市區或擴展市區的申請者平均短約一年半（詳見列表）。未來五年，新界區將持續有較多新公屋單位落成，加上現時新界區申請者的輪候時間較短，選擇新界區作為編配公屋的區域將更快獲編配單位。展望未來，整體公營房屋供應會上升，預計2025年內將會有較多位於市區及擴展市區的新公屋單位落成及陸續入夥，公屋平均輪候時間在2025年下半年或出現波動。