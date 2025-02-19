北京中軸線連通水系，織補綠色空間

中評社北京2月19日電／據人民日報報導，全長7.8公里的世界文化遺產北京中軸線，宛如一條穿越時空的緞帶，鋪展在首都北京的核心區域。它是文化的軸線，也是生態的軸線。從空間布局到建築營造，再到軸線上的綠化植被，無不體現著人與自然和諧共生的生態智慧。如今，古老的北京中軸線正煥發出新的生機與活力。



春和景明，北京景山，蠟梅花開。站在萬春亭觀景台環顧四周，壯美中軸線盡收眼底。



縱貫南北，連通古今。作為世界文化遺產，北京中軸線宛如一條穿越時空的緞帶，鋪展在首都北京的核心區域，自南端的永定門向北至鐘鼓樓，全長7.8公里。



自元代肇始，歷經數百年至今仍然煥發勃勃生機，北京中軸線既是文化的軸線，也是生態的軸線。從古代“象天法地”的營城理念，到如今“留白增綠”的生態實踐，體現的是“天人合一”的東方智慧。



“景山是如何建造的”“故宮百年不澇的秘密是什麼”“北海團城內集雨節水的高科技是什麼”……帶著這些疑問，記者跟著專家探訪北京中軸線上及周邊的建築、水系、街道、綠地等所蘊含的生態智慧。



依托自然地形，借助水系形成天然通風廊道



新學期伊始，北京建築大學環境與能源工程學院教授王崇臣格外忙碌。他馬不停蹄到多個小學去給學生講“開學第一課”——北京中軸線上的生態智慧。王崇臣的研究方向之一是北京中軸線的生態，科普是工作的重點。



“如果站在中軸線北端的鼓樓上，向南眺望中軸線，會發現北京地勢起伏自然、建築高低錯落有序。”王崇臣說，中軸線及其周邊在空間布局上講究順勢而為，道法自然。