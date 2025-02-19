軍閥勾結電詐園　捉主腦困難重重

有指是與14K頭目、澳門江湖人物尹國駒（綽號崩牙駒）。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，妙瓦底克倫邦邊境警衛部隊（BGF）連日採取行動清剿電詐園，但要瓦解由不同軍閥割據的電詐園區，逮捕幕後真正黑手，困難重重，背後涉及緬甸不同民族武裝組織與電詐園幕後主腦的利益關係。



據瞭解，現時BGF與緬甸軍方合作，只屬暫時性質，有指BGF近日的行動，只是為了暫時緩解來自國際的壓力，目前逮捕的罪犯只屬底層員工，幕後主腦仍然逍遙法外。



崩牙駒被指與“東美賽西港”有關



電詐園黑勢力網絡非常複雜，單是妙瓦底的部分電詐園，已劃分為13個園區；分別由BGF軍閥索奇督、軍閥索牧童、軍閥索丁溫以及“五哥”各自盤踞並勾結不同電詐園；至於東美賽西港產業園區，有指是與14K頭目、澳門江湖人物尹國駒（綽號崩牙駒）（圓圖）有關。2021年尹國駒出獄後，他在柬埔寨成立“世界洪門歷史文化協會”搞加密貨幣、網絡賭博，東美投資在港註冊後，尹國駒出席緬甸賽西港產業園區的奠基儀式，不過尹曾否認涉及人口販賣活動。



各軍閥的武裝勢力由電詐集團資助已是公開的秘密。泰國頭條新聞社日前報導，泰國特別案件調查廳與處理販賣人口案件的檢察官舉行聯合會議，已確認有足夠證據可向BGF指揮官索奇督及其團夥共9名成員發出逮捕令，但有關逮捕令的具體日期，未有定案。



另外，要從黑金追查，抽出軍閥勾結的緬甸電詐園幕後主腦，更是難上加難。電詐園以加密貨幣進行地下交易，最常用的是與美元掛鈎的泰達幣。加密貨幣不記名透過網絡流通，電詐園主腦用數以萬計的傀儡戶口，轉移“黑金”進入全球開設的多個加密貨幣戶口；或在黑金轉移過程中將加密貨幣兌換成其他幣，增加黑金追查難度。有報導指新加坡成立的區塊鏈公司BCB創新有限公司於2019年成為緬甸亞太新城唯一的區塊鏈投資方、區塊鏈技術供應商、集成服務商以及技術解決方案提供商。BCB區塊鏈的Fincy支付軟件，其後也在亞太新城內廣泛使用。